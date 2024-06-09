خبير التخطيط: 17.4 مليار دولار إيرادات سياحية متوقعة بحلول 2026

قالت الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، إن مصر حققت أعلى إيرادات سياحية في عام 2019 قبل جائحة كورونا مباشرة بنحو 13 مليار دولار، عقب انخفاضات استمرت سبع سنوات متتالية حتى عام 2017، وبينما كان القطاع السياحي يستعد للتعافي وتسجيل أرقام غير مسبوقة، جاءت أزمة كوفيد، حيث حدق انخفاضًا كبيرًا في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2020، متماشيًا مع معدل الانخفاض العالمي، بنسبة 65.8%.

فرص نمو القطاع السياحى

جاء ذلك خلال مناقشة معهد التخطيط القومي ورقة بحثية حول فرص وتحديات نمو قطاع السياحة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية تنافسية يمكن أن تضعها ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية عالميًا، وتعزيز أداء القطاع السياحي في مصر في إطار السياحة المستدامة ليصبح مقصدًا سياحيًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، بما يمكن من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات.

تعافي قطاع السياحة

وأوضحت أنه بالنظر إلى معدلات تعافي القطاع السياحي المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية ومعدلات منطقة الشرق الأوسط والمنافسين ضمن قائمة أعلى 10 مقاصد من حيث الإيرادات (تركيا والإمارات)، جاءت معدلات تعافي القطاع في مصر متماشية مع المعدلات العالمية، ومعدلات منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها جاءت أبطء مقارنة بالمعدلات المتحققة من الدول المنافسة، حيث حققت كل من تركيا والإمارات معدلات أسرع سواء فيما يتعلق بأعداد السائحين تعافى بنسبة 59% و53% على التوالي مقارنة بـ35% في مصر، أو الإيرادات السياحية 77% و90% على التوالي و69% في مصر.

وأشارت إلى التوقعات المتفائلة بشأن أداء القطاع السياحي على المدى المتوسط، حيث يتوقع تعافي أعداد السائحين وإيرادات السياحة تدريجيًا حتى عام 2026 لتسجل نحو 15.2 مليون سائح و17.4 مليار دولار، وهي بوجه عام أقل بكثير من أداء الأسواق المنافسة.