الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنفيذ خطة من 6 نقاط.. طلب جانتس من نتنياهو قبل الاستقالة

جانتس
جانتس

علّق الإعلامي أسامة كمال على استقالة بيني جانتس من حكومة الحرب الإسرائيلية.

وقال "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "بيني جانتس كان قد سبق وقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمامك مهلة لتنفيذ خطة من 6 نقاط وإلا سأستقيل".

وأضاف أن نقاط الخطة كانت إعادة المختطفين الإسرائيليين، القضاء على حماس، نزع السلاح من غزة، إقامة إدارة أوروبية أمريكية فلسطينية للقطاع، إعادة الإسرائيليين في الشمال، تطبيع العلاقات مع السعودية، وتجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل.

وأشار "كمال" إلى أن السعودية أعلنت منذ بداية الحرب رفضها للتطبيع وقدمت خطة واضحة لحل الدولتين، متابعًا: "نتنياهو قال إحنا في وقت وحدة وليس انقسامًا، لكن جانتس قدم استقالته".

وأوضح أنه قبل استقالة جانتس علّق نتنياهو على تقارير الاستقالة بتصريح غريب وقال: "إنها سياسة تافهة"، مؤكدًا أن حديث نتنياهو كان مثل الطلقة لجانتس الذي لم يحضر اجتماع حكومة الحرب.

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