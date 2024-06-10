الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية: انتهاء أعمال الرصف بشارع المدارس واستمرارها بشارع عمر زعفان ببسيون

رصف شوارع محافظة
رصف شوارع محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تكثيف الجهود لإعادة المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بسيون، فضلًا عن تكثيف الأعمال لإنهاء كافة مشروعات الرصف والتطوير الجارية.

جاء ذلك خلال متابعته انتهاء أعمال الرصف بشارع  المدارس بطول 523 مترا ومتوسط عرض 7 أمتار، حيث تم وضع طبقة الأسفلت لضمان تحقيق طريق مستدام وجودة وكفاءة عالية، ولتحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، ولظهور الشارع بالمظهر الحضاري المناسب، كما تابع المحافظ استمرار أعمال الرصف بشارع عمر زعفان ببسيون بطول 450 مترًا.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، وإزالة المعوقات في حالة حدوثها، لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل أي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسخير جميع الإمكانات للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المسائية التي قام بها لمتابعة الموقف التنفيذي لطريق محلة منوف ومحور أم القرى وطريق المعامل.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الآخر 1.5م وتغطية المسقة المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي، بالإضافة إلى تركيب أعمدة ديكورية لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة MCO تمهيدا لأعمال الرصف.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ويعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين.

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