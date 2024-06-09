قصواء الخلالى تشيد بتحقيق "الدستور" "أرض الجحيم" والذى يرصد شهادات الشعب السودانى

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديم فقرة أبرز عناوين الصحف غدًا، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، بتحقيق جريدة “الدستور” والذي يحمل عنوان "أرض الجحيم"، والذي يرصد معاناة الشعب السوداني في الأزمة الأخيرة التي تحل به.

فيما ينشغل العالم بالمجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي فى غزة، يشهد السودان مجازر مماثلة ترتكبها ميليشيات الدعم السريع المتمردة بحق أهالي عدة مدن فى البلاد.

لينك التحقيق.. من هنا