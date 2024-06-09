الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كرة السلة.. الأهلي يهزم الاتحاد ويعادل سلسلة نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري

فاز رجال الأهلي لكرة السلة على الاتحاد السكندري بنتيجة 83/79 في ثاني مواجهات سلسلة نهائي دوري السوبر.

ويحتضن مجمع صالات استاد القاهرة الدولي فعاليات السلسلة الختامية لدوري السوبر المصري لكرة السلة الذي يُقام بنظام best of five، الذي يتطلب فوز أحد الفريقين بثلاث مباريات من اجل التتويج باللقب.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقبه الثالث على التوالي في بطولة الدوري، فيم يحاول زعيم الثغر استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ أربعة أعوام.

جاءت المباراة قوية جدا من جانب الفريقين وخاصة الأهلي الذي بدا بتقدم مريح بنتيجة 9/0، قبل أن ينهي الفترة الأولى بالتقدم 26/14.

وواصل الأهلي تفوقه خلال الفترة الثانية وحسمها بنتيجة 47/32.

استمر التفوق الأحمر خلال الفترة الثالثة، ووصل الفارق ل20 نقطة، إلا أن الاتحاد تمكن من تقليص الفارق لينتهي ربع اللقاء الثالث بتقدم الأهلي 68/54.

وقدم الاتحاد أداءا قويا للغاية خلال الفترة الرابعة، وتمكن من تقليص الفارق لأربع نقاط، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 83/79.

وتمكن الأهلي من تعديل نتيجة السلسلة بعد أن خسر المباراة الأولى بنتيجة 71/69.

ومن المقرر أن تُلعب المواجهة الثالثة بين الفريقين في صالة استاد القاهرة أيضا مساء الثلاثاء المُقبل.

ويحتاج كلا الفريقين للفوز بمباراتين إضافيتين من أجل التتويج بلقب دوري السوبر.

اقرأ أيضا.. خسارة "‏‎رجال سلة الأهلي" أمام الاتحاد السكندري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر

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