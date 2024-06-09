الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السنغال تهزم موريتانيا في تصفيات المونديال.. وتعادل في مجموعة مصر

منتخب السنغال
منتخب السنغال

فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب موريتانيا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الحبيب ديالو في الدقيقة 27، من متابعة لتمريرة زميله بابي مطر سار، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السنغال لـ 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند نقطة وحيدة في المركز السادس والأخير.

وغاب ساديو ماني مهاجم النصر السعودي عن منتخب السنغال بسبب معاناته من الإصابة.

وفي المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر الوطني، تعادل جيبوتي مع إثيوبيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جابريل دادزي افتتح التسجيل لـ جيبوتي في الدقيقة 29، قبل أن يعادل مينيلو ونديمو النتيجة لـ أثيوبيا في الدقيقة 31، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أثيوبيا لـ 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تحصل منتخب جيبوتي على أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز السادس والأخير.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا بيساو غدًا الاثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات.

منتخب السنغال موريتانيا منتخب مصر جيبوتي إثيوبيا

مواد متعلقة

كارلوس ألكاراز بطلًا لـ"رولان جاروس" بفوزه على زفيريف

يوفنتوس مهتم بالتعاقد مع مهاجم برشلونة

مانشستر يونايتد يجري محادثات مع توماس توخيل

بعد فشل الصفقة العام الماضي.. بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة لضم جواو بالينيا

قائمة إسبانيا النهائية للمشاركة في يورو 2024

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم فى ليفربول وفان دايك "وصيفًا"

كبار الأندية الأوروبية تتصارع على ضم جوليان ألفاريز

تشكيل منتخب فرنسا أمام لوكسمبورج استعدادًا لـ يورو 2024

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة