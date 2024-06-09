السنغال تهزم موريتانيا في تصفيات المونديال.. وتعادل في مجموعة مصر

فاز منتخب السنغال على مضيفه منتخب موريتانيا بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الحبيب ديالو في الدقيقة 27، من متابعة لتمريرة زميله بابي مطر سار، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السنغال لـ 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند نقطة وحيدة في المركز السادس والأخير.

وغاب ساديو ماني مهاجم النصر السعودي عن منتخب السنغال بسبب معاناته من الإصابة.

وفي المجموعة الأولى التي تضم منتخب مصر الوطني، تعادل جيبوتي مع إثيوبيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

جابريل دادزي افتتح التسجيل لـ جيبوتي في الدقيقة 29، قبل أن يعادل مينيلو ونديمو النتيجة لـ أثيوبيا في الدقيقة 31، ليتقاسم المنتخبان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أثيوبيا لـ 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تحصل منتخب جيبوتي على أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز السادس والأخير.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا بيساو غدًا الاثنين، في الجولة الرابعة من التصفيات.