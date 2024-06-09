الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث الزراعة لـ"قصواء الخلالى": الوزارة توفر لحومًا حية تبدأ من 155 جنيهًا

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالخدمات البيطرية خلال أيام عيد الأضحى والتأكد من سلامة ذبح الأضاحي في المجازر.

وأضاف "القرش"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الوزارة توفر لحومًا حية تبدأ من 155 إلى 250 جنيهًا حسب النوع بشوادر ومنافذ الوزارة.

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هناك حملات مكثفة على الأسواق لمتابعة صلاحية اللحوم التي سيتم بيعها للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار "القرش"، إلى أنه تم افتتتاح شوادر تابعة للوزارة في كل محافظات مصر، من أجل توفير اللحوم الحية والأضاحي للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد الدكتور محمد القرش أن جميع منافذ الوزارة متاحة طوال أيام العيد المبارك، بالإضافة إلى فتح 300 مجزر على مستوى الجمهورية بصورة مجانية أمام المواطنين.

متحدث الزراعة قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة وزارة الزراعة سي بي سي

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