الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة كمال لأولياء الأمور والطلاب: الثانوية العامة ليست نهاية المطاف

أسامة كمال
أسامة كمال

تحدث الإعلامي أسامة كمال عن امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا الإثنين، مشيرًا إلى وجود حالة تأهب في البيوت المصرية بسببها.

وقال "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc": "طول السنة يقال أصل عندنا ثانوية عامة كأن عندنا حالة حرجة، خلاص بكرة اليوم الموعود حيث تنطلق امتحانات الثانوية العامة غدًا".

وأضاف: "الثانوية العامة بايخة من ساعة ما كنت أنا عيل صغير وأكيد من قبلها، وكنت بقول هما بيعملوا فينا كده ليه".

وأكد أسامة كمال أن الأجهزة الأمنية مستعدة لتأمين الامتحانات واللجان ومحيطها، متابعًا: "كل أمنياتي بالتوفيق لطلاب الثانوية العامة".

كما وجه "كمال" رسالة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور قائلًا: "الثانوية العامة ليست نهاية المطاف، دي بداية المشوار متحملوش نفسكم وأولادكم المسئولية زيادة".

وتابع: "صحيح الثانوية العامة محورية ومهمة، لكن لأن المشوار طويل أمامك فرصة للتفوق في أي مجال بعقلك ودراستك، في ناس مشتغلتش بالمؤهل لكن ذاكرت الحاجة اللي بتحبها".

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