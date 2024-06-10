تفاصيل المؤتمر الطبى العلمى لأمراض الصدر فى نسخته الرابعة بمطروح

نظمت نقابة الأطباء بمطروح المؤتمر الطبي العلمي لأمراض الصدر في نسخته الرابعة بحضور الدكتور محمد حلمي زيدان أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر والدكتور محمد فريد حمدي الأمين العام لنقابة أطباء مصر.



والدكتور طارق محمد كاسح نقيب أطباء مطروح والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر، والدكتور وائل لطفي عميد كلية التمريض-جامعة مطروح وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك بالقاعة الكبري بمكتبة مصر العامة بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_علاج الأمراض الصدرية

يأتي المؤتمر بهدف التوعية والوقوف على الجديد في مجال علاج الأمراض الصدرية ضمن عدد من المؤتمرات والندوات والفعاليات الطبية على أرض مطروح بما يواكب اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان والحفاظ على صحته كأهم أولويات وعماد التنمية، ومع ما تشهده محافظة مطروح من فعاليات طبية في إطار جهود تطوير المنظومة والصحية بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة ومنها قرب الانتهاء من إحلال وتجديد مستشفى الحميات والصدر وافتتاحهما قريبا واستعدادات للدخول ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

_تطوير الخدمة الصحية

ورحب محافظ مطروح بفعاليات المؤتمر مع تمنياته بالخروج بتوصيات فاعلة تعمل على مزيد من التوعية وتطوير الخدمة الصحية لأهالي مطروح وزائريها مع شكر المشاركة والحضور المتميز للأطباء من مختلف التخصصات الطبية من مطروح وخارجها وكذلك التمريض وطلاب كلية التمريض بجامعة مطروح.

_التوصيات

وأوضح الدكتور ياسر همام نائب رئيس أن فعاليات المؤتمر انتهت إلى عدد من التوصيات، منها أهمية مد جسر التواصل والدعم بين الأطباء المحاضرين ضيوف المؤتمر وأطباء مطروح في كافة التخصصات الطبية من أجل الوقوف علي أحدث طرق التشخيص والعلاج من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية إلي المواطن المطروحي، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر العام الماضي من خلال مشاركة كلية التمريض جامعة مطروح بالمؤتمر وأفراد محاضرات طبية لطاقم هيئة التدريس بالكلية وهو ماتم العام الحالي من خلال برنامج المؤتمر.

وأكد أن التمريض هو الذراع اليمني للطبيب ولا يمكن الاستغناء عنه من أجل إنجاح المنظومة الطبية، موضحا أنه تم الاتفاق علي أن تشمل مشاركة كلية التمريض بجامعة مطروح في العام المقبل بورش عمل إضافة للمحاضرات الطبية كي تصبح الاستفادة الطبية والعلمية علي المستويين النظري والعلمي، وتأكيد خلق روح التعاون والمشاركة والنقاش بين كافة التخصصات الطبية والعمل سويا بروح الفريق للوصول الي أفضل القرارات الطبيه التي تصب أولا وأخيرا في مصلحة المريض.



وأشار نقيب الأطباء بمطروح دكتور طارق كاسح إلي أن المؤتمر القادم سيؤكد على أهمية معرفه كل ماهو جديد فى مجال الأمراض المزمنة وارتباطها ببعض لتكون لغة الطب الموحد المتعارف عليه وهو ما سيتم التحضير له، خاصة وأن أمراض الصدر من الأمراض المزمنة والتى أثبتت تداخلها العرضي أو التشخيصي أو العلاجي معها ولا يمكن الحديث عن أحدها دون أن تجد ارتباط بباقي الأمراض المزمنة مثل “ مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم وضعف عضلة القلب، أمراض السمنة، لامراض النفسبه الأربع الشهيرة ” التوتر، الاكتئاب، انفصام الشخصيه، التردد العرضي ".