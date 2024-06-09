الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أحلى الأوقات 2» السبب.. عودة حنان ترك للتمثيل

الفنانة حنان ترك
الفنانة حنان ترك من فيلم أحلى الأوقات

ينتظر الجمهور المصري والعربي بلهفة شديدة عودة حنان ترك للفن من جديد خاصة أنها تتعلق في أذهات الملايين من الجمهور بسبب أدوارها المتميزة والمختلفة التي قدمتها في العديد من المسلسلات والأفلام السيمائية قبل اعتزالها الفن.

وتصدر اسم حنان ترك الساعات الماضية محرك البحث العالمي “جوجل” وترند منصات مواقع التواصل المختلفة وحدث جدل كبير بين الجمهور حول عودتها إلى التمثيل والفن من جديد بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات منذ ان قدمت أخر أفلامها بعنوان “النداهة” التي شاركت في بطولته بجانب الفنان هاني عادل في 2021.

حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

ويعود هذا الجدل حول عودة حنان ترك إلى التمثيل من جديد بعد أن أعلنت الجهة المنتجة وصناع فيلم “أحلى الأوقات” الذي طرح في 2004 عن العمل على تحضيرات الجزء الثاني للمؤلفة والمخرجة هالة خليل التي أعلنت إنها تواصلت بالفعل مع حنان ترك وعرضت عليها المشاركة في الجزء الثاني ليكون بوابة عودتها للتمثيل من جديد.

ولم تحسم حنان ترك الأمر، حتى الآن، حول الموافقة على المشاركة في فيلم “أحلى الأوقات 2” والذي مازال في مرحلة كتابة السيناريو وطلبت من المؤلفة والمخرجة هالة خليل المزيد من الوقت لحسم الموقف دون الرفض التام فهل ستعود حنان ترك لجمهورها مرة أخرى من خلال هذا العمل؟.

حنان ترك تعود لجمهورها مرة أخرى.. القصة الكاملة

فيلم أحلى الأوقات

وحقق فيلم أحلى الأوقات نجاحا جماهيرا كبيرا خلال عرض بدور العرض السينمائي في مصر 2004، كما زاد نجاح الفيلم عقب عرضه تلفزيونيا للجمهور خاصة أن العمل يضم مجموعة متميزة من الفنانين وعلى رأسهم كل من النجمة التونسية هند صبري، والنجمة منة شلبي والفنان الراحل خالد صالح، والفنان الراحل حسن حسني.

وتعتبر حنان ترك هى البطلة الرئيسية للجزء الأول من فيلم “أحلى الأوقات” الذي كانت تدور حولها جميع أحداث العمل وجسدت خلاله شخصية تدعى “سلمى" التي تقرر مغادرة منزل والدتها عقب وفاتها لعدم رغبتها في العيش مع زوج والداته لتتفاجئ بأن هناك خطابات غامضة ترسل لها لتقرر العودة إلى منطقة مسقط رأسها شبرا وتعاود الأتصال بصديقاتها منذ الطفولة وهم كل من هند صبري ومنة شلبي ليسترجعن سويا ذكريات الطفولة والدراسة.

حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل عودة حنان ترك للتمثيل حنان ترك أحلى الأوقات فيلم أحلى الأوقات الجزء الثاني فيلم أحلي الأوقات

مواد متعلقة

قائمة أفلام عيد الاضحى 2024.. خلطة سينمائية بـ5 أفلام كوميديا وأكشن وخيال

عرض 3 أفلام روائية قصيرة فى نادى السينما المستقلة الثلاثاء

"ماسكوريد" مع أوركسترا الأوبرا بقيادة دانماركية على المسرح الكبير

حقكم تزعلوا.. عزيز الشافعى يعلق على واقعة صفع عمرو دياب

أوكا وجواهر ينتهيان من تسجيل أغنية "كاربونيتا"

أفلام عيد الأضحى 2024.. قصة وأبطال كل فيلم

أفلام عيد الأضحى 2024| كم سعر تذكرة السينما؟

خالد سرحان: "أنا أهلاوي.. ومش عارف بطولاته كام من كترها"

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة