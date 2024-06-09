«أحلى الأوقات 2» السبب.. عودة حنان ترك للتمثيل

ينتظر الجمهور المصري والعربي بلهفة شديدة عودة حنان ترك للفن من جديد خاصة أنها تتعلق في أذهات الملايين من الجمهور بسبب أدوارها المتميزة والمختلفة التي قدمتها في العديد من المسلسلات والأفلام السيمائية قبل اعتزالها الفن.

وتصدر اسم حنان ترك الساعات الماضية محرك البحث العالمي “جوجل” وترند منصات مواقع التواصل المختلفة وحدث جدل كبير بين الجمهور حول عودتها إلى التمثيل والفن من جديد بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات منذ ان قدمت أخر أفلامها بعنوان “النداهة” التي شاركت في بطولته بجانب الفنان هاني عادل في 2021.

حقيقة عودة حنان ترك للتمثيل

ويعود هذا الجدل حول عودة حنان ترك إلى التمثيل من جديد بعد أن أعلنت الجهة المنتجة وصناع فيلم “أحلى الأوقات” الذي طرح في 2004 عن العمل على تحضيرات الجزء الثاني للمؤلفة والمخرجة هالة خليل التي أعلنت إنها تواصلت بالفعل مع حنان ترك وعرضت عليها المشاركة في الجزء الثاني ليكون بوابة عودتها للتمثيل من جديد.

ولم تحسم حنان ترك الأمر، حتى الآن، حول الموافقة على المشاركة في فيلم “أحلى الأوقات 2” والذي مازال في مرحلة كتابة السيناريو وطلبت من المؤلفة والمخرجة هالة خليل المزيد من الوقت لحسم الموقف دون الرفض التام فهل ستعود حنان ترك لجمهورها مرة أخرى من خلال هذا العمل؟.

فيلم أحلى الأوقات

وحقق فيلم أحلى الأوقات نجاحا جماهيرا كبيرا خلال عرض بدور العرض السينمائي في مصر 2004، كما زاد نجاح الفيلم عقب عرضه تلفزيونيا للجمهور خاصة أن العمل يضم مجموعة متميزة من الفنانين وعلى رأسهم كل من النجمة التونسية هند صبري، والنجمة منة شلبي والفنان الراحل خالد صالح، والفنان الراحل حسن حسني.

وتعتبر حنان ترك هى البطلة الرئيسية للجزء الأول من فيلم “أحلى الأوقات” الذي كانت تدور حولها جميع أحداث العمل وجسدت خلاله شخصية تدعى “سلمى" التي تقرر مغادرة منزل والدتها عقب وفاتها لعدم رغبتها في العيش مع زوج والداته لتتفاجئ بأن هناك خطابات غامضة ترسل لها لتقرر العودة إلى منطقة مسقط رأسها شبرا وتعاود الأتصال بصديقاتها منذ الطفولة وهم كل من هند صبري ومنة شلبي ليسترجعن سويا ذكريات الطفولة والدراسة.