الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليبرمان: إعلان جانتس الانسحاب من حكومة الطوارئ جيد حتى لو جاء متأخرًا

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان

قال أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن إعلان جانتس الانسحاب من حكومة الطوارئ جيد حتى لو جاء متأخرًا هو خير من عدمه،  حسبما أفادت قناة القاهرى الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، تأثير استقالة جانتس من حكومة الحرب على الشارع الإسرائيلي، حيث إن عوائل المحتجزين والمتظاهرون كانوا طالبوا بعدم استقالة جانتس.

وقالت عبر "القاهرة الإخبارية": إن عدم استقالة جانتس بالنسبة لعائلات المحتجزين، ضمانة لتمرير صفقة تبادل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتابعت: "هناك تظاهرات خرجت للشوارع تطالب بعدم استقالة جانتس من حكومة الطوارئ، وكان الأخير أرجأ إعلان استقالته من خلال مؤتمر صحفي، ولكنه قام بتأجيلها للأحداث السياسية التي حدثت أمس من تحرير رهائن".

ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا جانتس حكومة الطواريء المحتجزين

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