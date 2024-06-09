الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: على الحكومة الجديدة مراعاة أولويات المواطن المصرى

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قالت الإعلامية  قصواء الخلالي، إنها تتمني مراجعة مدد تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة في المحافظات والأماكن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع علي فضائية "سي بي سي"، أننا نحتاج مراجعة ترتيب الأولويات في الاستثمار والصناعة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة القادمة، وبالتالي نحتاج إلى أن تكون تغييراته القادمة واقعية، وأن يكون المواطن المصري على قمة أولوياتها.

ونوهت أن كثيرًا ما اشتكى أهالي مرسى مطروح من انقطاع المياه بشكل كبير ومغالاة في أسعار مياه الخزانات، وهذه مشكلة ليست جديدة، حيث إنها طالبت أكثر من مرة بحل المشكلة، مضيفة أن الحكومة الجديدة، سواء أعلنت قبل أو بعد عيد الأضحى، عليها أن تراعي الأولويات.

قصواء الخلالي المواطن المصري سي بي سي في المساء مع قصواء الإعلامية قصواء الخلالى

مواد متعلقة

قصواء الخلالى: الإعلام المصرى فى صدارة تغطية أحداث قطاع غزة

العاملون بمعبر رفح يتضامنون مع قصواء الخلالى لدفاعها عن القضية الفلسطينية

أستاذ علوم سياسية: هناك قلق غربى أوروبى بسبب طلب الصين شراء معدات عسكرية

خبير الشئون الإسرائيلية: مجازر تل أبيب فى غزة مستمرة.. أين القانون الدولى؟

البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادثة على بعد 89 ميلًا بحريًا جنوب غربى عدن

استقالة قائد فرقة غزة بالجيش الإسرائيلى بعد اعترافه بالفشل فى السابع من أكتوبر

العاهل الأردني: نجحنا خلال الفترة الماضية في تجاوز فوضى الإقليم

ضغوط على نتنياهو.. محلل سياسى يوضح السيناريوهات المستقبلية

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة