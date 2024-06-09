قصواء الخلالى: على الحكومة الجديدة مراعاة أولويات المواطن المصرى

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنها تتمني مراجعة مدد تخفيف أحمال الكهرباء، خاصة في المحافظات والأماكن التي تشهد درجات حرارة مرتفعة.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع علي فضائية "سي بي سي"، أننا نحتاج مراجعة ترتيب الأولويات في الاستثمار والصناعة والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة القادمة، وبالتالي نحتاج إلى أن تكون تغييراته القادمة واقعية، وأن يكون المواطن المصري على قمة أولوياتها.

ونوهت أن كثيرًا ما اشتكى أهالي مرسى مطروح من انقطاع المياه بشكل كبير ومغالاة في أسعار مياه الخزانات، وهذه مشكلة ليست جديدة، حيث إنها طالبت أكثر من مرة بحل المشكلة، مضيفة أن الحكومة الجديدة، سواء أعلنت قبل أو بعد عيد الأضحى، عليها أن تراعي الأولويات.