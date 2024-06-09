بدء رصف محور مروري جديد باستثمارات 50 مليون جنيه في المنوفية

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية مسائية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع الرصف وتطوير الطرق.

يأتي ذلك في إطار الوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم لتسريع وتيرة العمل كون قطاع الطرق ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري فرع المنوفية، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة.

إستهل المحافظ جولته المسائية، بتفقد أعمال بدء رصف محور مروري جديد طريق ( مليج – جنزور )، حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الاساس وجاري وضع الطبقة السطحية بجسر ترعة القاصد الترابي حتي كوبري الكلابية ( كمرحلة أولي )، وجاري إستكمال أعمال قطع الفرمة بالقطاعات المتبقية ( كمرحلة ثانية ) تمهيدًا لأعمال الرصف، ووجه المحافظ بإنارة الطريق عقب الانتهاء من أعمال الرصف بجملة استثمارات 50 مليون جنيه، كونه طريق هام وحيوي وموازي لطريق شبين الكوم – جنزور ومدخل جديد للعاصمة يساهم في تقليل الاختناقات المرورية.

فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف النهائية بطريق شبين الكوم – طنطا، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأسلفت النهائية بطول 4.5 كم من مدخل مدينة شبين الكوم وحتي قرية الكوم الأخضر، وجاري استكمال الأعمال بطول 18 كم إتجاه مدينة طنطا بتكلفة 100 مليون جنيه، موجها بتسريع معدلات الأداء وإزالة أية معوقات كونه طريق هام وحيوي يربط محافظتي المنوفية بالغربية.

كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بالكورنيش الحضاري بشنوان بطول 600 م، ضمن الخطة الشاملة لإعادة الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، بحضور المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، حيث جاري اعمال بناء سور الكورنيش وتجليده بالحجر الهاشمي وتركيب بلدورات وبلاط الانترلوك، فضلًا عن انشاء مقاعد ومظلات خشبية للمواطنين وتركيب الاعمدة الديكورية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والعمل على تذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال فى أسرع وقت ممكن مؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالى .