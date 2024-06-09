4 مسارات و4 مواد.. متحدث وزارة التعليم يكشف ملامح نظام الثانوية الجديد

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ملامح نظام الثانوية العامة الجديد.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نظام الثانوية العامة الجديد المقترح يشمل 4 مسارات: المسار الطبي، المسار الهندسي، مسار العلوم الإنسانية، ومسار الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن كل مسار سيتضمن 4 مواد دراسية تتناسب مع طبيعة التخصص، منها مادتان مؤهلتان للالتحاق بكليات معينة مع مادتين أساسيتين؛ لتساعد الطلاب في التخصص بالقطاع المناسب لهم.