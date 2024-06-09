بعد استقالة جانتس.. هل سيتم تقديم موعد الانتخابات العامة فى إسرائيل؟

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، تأثير استقالة جانتس من حكومة الحرب على الشارع الإسرائيلي، حيث إن عوائل المحتجزين والمتظاهرين كانوا طالبوا بعدم استقالة جانتس.

وقالت عبر "القاهرة الإخبارية": إن عدم استقالة جانتس بالنسبة لعائلات المحتجزين، ضمانة لتمرير صفقة تبادل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتابعت: "هناك تظاهرات خرجت للشوارع تطالب بعدم استقالة جانتس من حكومة الطوارئ، وكان الأخير أرجأ إعلان استقالته من خلال مؤتمر صحفي، ولكنه قام بتأجيلها للأحداث السياسية التي حدثت أمس من تحرير رهائن".

وأكدت دانا أبوشمسية، أن ليبرمان شدد على أن قرار جانتس صائب وإن كان متأخرًا، ويجب علينا دعمه، وقال إنه حان الوقت لتشكيل الائتلاف الصهيوني المطالب بتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل.