الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس 3 سنوات لحلاق لتزوير كارنيهات جهات حكومية بالإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور شوقي الصالحي، رئيس المحكمة، بمعاقبة حلاق بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة الكارنيهات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

كشفت التحقيقات أنه نفاذا لقرار النيابة العامة في القضية رقم 19555 لسنة 2021 جنح قسم شرطة النزهة بضبط وإحضار المتهم " م.ع.م"، 56 سنة، حلاق، تمكنت ضباط قسم مكافحة سرقة السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم كارنية باسم مستشار بمحكمة الاستئناف وبتفتيشه عثر بحوزته علي بطاقة تعارف أخري باسم ذات المستشار ورخصة قيادة باسم ذات المستشار منسوب صدورها لإدارة مرور المنوفية علي غير الحقيقة، وبمواجهته أقر باصطناع بطاقتي التعارف الكارنيهين ورخصة القيادة المزورين المضبوطتين عن طريق آخرين لتسهيل من مروره من أكمنة الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

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