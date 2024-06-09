التحريات تكشف سبب نشوب حريق داخل شقة في الوراق

تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق في نشوب حريق داخل شقة في الوراق وطلبت تحريات المباحث حول الحريق وإعداد تقرير عن اسبابة

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في الوراق، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.