الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائبة لـ"قصواء الخلالى": أطالب باستثناء أهالى أسوان من تخفيف أحمال الكهرباء

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تحركات برلمانية ضد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، ومطالبات باستثناء محافظات الصعيد لارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة.

وطالبت "عبدالنبي"، خلال مداخلة هاتيفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، من الحكومة باستثناء أهالي أسوان من تخفيف أحمال الكهرباء لبلوغ درجة الحرارة حدًا غير مسبوق.

وأعلنت أنها تقدمت ببيان عاجل لاستثناء أسوان من تخفيف الأحمال، مؤكدة أن  انقطاع التيار الكهربائي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأحمال يؤثر على المواطن في أسوان، في كل مناحي الحياة من كهرباء ومياه، ويهدد حياتهم بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، علاوة على أن ارتفاع درجة الحرارة أيضًا يسهم في زيادة انتشار الزواحف الضارة، حيث يساعد انقطاع التيار الكهربائي على سقوط ضحايا من المواطنين نتيجة لدغ العقارب.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة بلغت ما يقرب من 40 حالة وفاة على مدار 4 ايام، وهذا ناجم بسبب ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتسبب في إصابة البعض بضربات شمس، وإجهاد حراري، وأيضًا الغرق نتيجة الهروب من الحرارة المرتفعة.

قصواء الخلالي درجة الحرارة أسوان تخفيف أحمال الكهرباء في المساء مع قصواء سي بي سي

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