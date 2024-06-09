إنجى أنور: الحرب العالمية على غزة تكشف الشراكة الكاملة للأمريكان فى إبادة الفلسطينيين

علقت الإعلامية إنجي أنور، علي استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي علي قطاع غزة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأحد، الحرب العالمية على غزة تكشف الشراكة الكاملة للأمريكان في إبادة الفلسطينيين.

وأضافت: "مجزرة مخيم النصيرات تُضاف لقائمة العار البشري، وتؤكد للعالم أجمع إن البشر مالهمش تمن في الحروب وسط عالم غرقان في العار مع حكومة الإرهاب الصهيوني".

وتابعت: "أنهي شرعية دولية اللي بتقول إني أقتل وأصيب 250 روحا من المدنيين".