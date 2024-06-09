الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشاهد من ملعب 24 سبتمبر المستضيف لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو (صور)

ملعب مباراة مصر وغينيا
ملعب مباراة مصر وغينيا بيساو

يستضيف ملعب 24 سبتمبر، مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في السابعة مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاجتماع الفني الذي عُقد، اليوم الأحد، قد أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح إداري المنتخب، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني فى المجموعة برصيد 5 نقاط.

على صعيد آخر، أسفر الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر، مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مسئول المهمات.

كانت بعثة منتخب مصر قد غادرت مساء يوم أمس السبت، استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو، في رحلة سفر استغرقت ثماني ساعات.

يرافق بعثة منتخب مصر جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.

كما تواجد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل الاطمئنان على إجراءات سفر البعثة.

اقرأ أيضا.. منتخب مصر بالأبيض وغينيا بيساو بالأحمر فى مباراة الغد بتصفيات المونديال


 

منتخب مصر منتخب غينيا بيساو مباراة مصر وغينيا بيساو ملعب 24 سبتمبر تصفيات كاس العالم

مواد متعلقة

خطوة على المونديال.. كيف يعود منتخب مصر بالعلامة الكاملة من غينيا بيساو؟

ناقد رياضى يكشف آخر استعدادات منتخب مصر لمباراة غينيا بيساو

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

برلمانى يدعو لإنشاء وزارة للتعدين لدفع عجلة الاقتصاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية

القسام تنشر مشاهد من استهداف دبابة إسرائيلية خلال توغلها شرق مخيم جباليا

المتظاهرون يشعلون النار فى إسرائيل.. ومطالب كبرى بإقالة نتنياهو ووقف حرب غزة