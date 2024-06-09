مشاهد من ملعب 24 سبتمبر المستضيف لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو (صور)

يستضيف ملعب 24 سبتمبر، مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو في السابعة مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الاجتماع الفني الذي عُقد، اليوم الأحد، قد أسفر عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح إداري المنتخب، وعبدالله سيد مسئول المهمات.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني فى المجموعة برصيد 5 نقاط.

على صعيد آخر، أسفر الاجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

حضر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وغينيا بيساو، وليد بدر، مدير إداري منتخب مصر، ومينا سامح، إداري المنتخب، وعبدالله سيد، مسئول المهمات.

كانت بعثة منتخب مصر قد غادرت مساء يوم أمس السبت، استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على التواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين قبل السفر لغينيا بيساو، في رحلة سفر استغرقت ثماني ساعات.

يرافق بعثة منتخب مصر جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وخالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة.

كما تواجد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل الاطمئنان على إجراءات سفر البعثة.

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