الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد طارق: موانئ دبى العالمية لها دور إيجابى فى مبادرة "كلنا واحد"

برنامج على مسئوليتي
برنامج "على مسئوليتي"

كشف محمد طارق، رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية بموانئ دبي العالمية مصر، دور الموانئ في مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها وزارة الداخلية.

وقال محمد طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "موانئ دبي العالمية لها دور إيجابي في مبادرة كلنا واحد".

وأضاف أن المشاركين في مبادرة "كلنا واحد"، سألوا عن تفاصيل العمل في موانئ دبي خلال الزيارة التي تم إجراؤها مؤخرا.

وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية في مصر تقوم بشراكة قوية مع الدولة، موضحا: "موظفو موانئ دبي العالمية في مصر من كل المحافظات".

وأوضح محمد طارق، رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية بموانئ دبي العالمية مصر، أن هناك 2000 موظف مصري يعملون في موانئ دبي العالمية- مصر. 

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