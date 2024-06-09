بلال الدوي: إسرائيل تريد شرعنة وجودها في معبر رفح بتلك الطريقة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن إسرائيل تريد شرعنة وجودها في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف "الدوي" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن التاريخ سيذكر أن مصر رفضت التعامل مع إسرائيل في معبر رفح.

وتابع: "موقع أمني أمريكي انفرد بنشر خبر قوي جدًا يقول إن وفدًا أمنيًا أمريكيًا آخر إسرائيلي سيأتي إلى مصر للقاء القادة لبحث معبر رفح الحدودي".

وأردف: "الوفد الأمني يسعى لعرض تشكيل لواء محور فيلادلفيا لتحديد من يدخل أو يخرج من معبر رفح، بالإضافة إلى وضع أجهزة استشعار في محور فيلادلفيا، لكنهم نسوا أن من يجلس على كرسي رئاسة مصر رجل ضليع في الأمور الأمنية من خلال عمله كمدير للمخابرات الحربية ثم وزيرًا للدفاع ثم رئيسًا لجمهورية مصر العربية".