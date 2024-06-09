الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية الإسرائيلى: انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسئولة

جانتس
جانتس

اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، أن انسحاب جانتس من الحكومة خطوة غير مسئولة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلن آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، في رسالة استقالته لنتنياهو، أن مجلس الوزراء الذي ترأسه لم يتخذ قرارات حاسمة مطلوبة لتحقيق أهداف الحرب.

وأضاف آيزنكوت في رسالة استقالته لنتنياهو: "تجنب اتخاذ قرارات حاسمة يضر بالوضع الاستراتيجي والأمن القومي لإسرائيل".

وتابع: "شهدنا مؤخرًا أن القرارات التي اتخذتها ليست بالضرورة بدافع مصلحة البلاد".

وزير المالية الإسرائيلي جانتس الحكومة نتنياهو بتسلئيل سموتريش

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