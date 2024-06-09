إيناس حليم: سعيدة بالترشح لجائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت جائزة كتارا للرواية المنشورة وغير المنشورة في دورتها العاشرة (دورة 2024)، عن أسماء المرشحين بقائمة الـ18 في فئات الروايات: الرواية التاريخية، الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية.

وجاءت من بين المرشحين للجائزة، في فئة الروايات المنشورة من مصر، الكاتبة إيناس حليم عن روايتها ”حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة".

وتوصلت "الدستور" مع إيناس حليم للكشف عن شعورها بالترشح لجائزة كتارا للرواية العربية، وأين علمت هذا الخبر السعيد؟

وقالت إيناس حليم، لـ"الدستور": “كنت في العمل وبالصدفة كنت أقلب في الانستجرام ووجدت صفحة كتارا أمامي قد أعلنت القوائم المرشحة لهذا العام وجلست للحظات مش مصدقة إني شايفة اسمي وحاولت أقرأه أكثر من مرة”.

ووصفت إيناس سعادتها بعد معرفتها بأن روايتها ضمن الرويات المُرشحة لـ نوال الجائزة المرموقة في عالم الأدب: “طبعًا فرحت جدًا بالترشح وفرحت أكثر حينما وجدت أسماء الكثير من المصريين، في القائمة ودائمًا أفتخر أن تأتي الفرصة إن أمثل مصر في أي مكان”.

جائزة كتارا للرواية المنشورة وغير المنشورة في دورتها العاشرة

ولفتت إيناس إلى أنها سعيدة بهذه الجائزة تحديدًا، لأنها كما وصفتها: "من أنزه الجوائز الأدبية في الوقت الحالي"، مؤكدة: سواء فزت أو لا، فمجرد وجود روايتي في قائمة بها ١٨ رواية بجائزة يترشح لها مئات الروايات، فهذا في حد ذاته فوز بالنسبة لي.

واختتم إيناس حليم لـ"الدستور":"سعيدة بكل شيء الحمد لله؛ الترشح ومحبة الأصدقاء وأمنياتهم الطيبة وسعيدة بإنجازي لهذه الرواية الغالية على قلبي جدًا والتي اعتبرها ليس فقط رهان في الكتابة لكن بالنسبة لي هي رهان حياة".

تدور أحداث رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حول فتاة تبحث عن حقيقة لغز الحادثة المشهورة التي شغلت أهالي مدينة الإسكندرية لسنوات، وهي حكاية عروس منطقة النبي دانيال التي ابتلعتها أرض الشارع ولم يُعثر لها على أثر.

فكانت الفتاة تسير مع خطيبها في وسط الشارع وفجأة إنشق الشارع الى نصفين وابتلع الفتاة شديدة الجمال من دون خطيبها وما هي الا لحظات حتى عاد الشارع مرة أخرى الى حاله القديم. ولم يتمكن أحد من العثور على الفتاة مرة أخرى.

تلك هى الحكاية التي يراها البعض مجرد شائعة منحها أهالي الإسكندرية مصداقيتهم لتتحول إلى أشهر ما يروى عن شارع النبي دانيال الذي يعد من أطول شوارع المدينة اليونانية الطراز.

وتتوازى رحلة البحث عن تفاصيل تلك الحادثة الغامضة التي اختلف عليها البعض ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة، وكذا تفاصيل عن صاحبتها، مع سرد البطلة لحكايتها الشخصية، فتقدم رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" حكيًا عن بيتها وعلاقتها بأبويها وعائلتها وبيت جدتها وعن سكان آخرين لذلك الشارع.