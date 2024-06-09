هل تقطع الكهرباء خلال أداء امتحانات الثانوية العامة.. متحدث التعليم يرد

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم التنسيق بضرورة عدم قطع الكهرباء في اللجان خلال أداء الامتحانات، بالتنسيق بين وزيري التعليم والكهرباء، مضيفًا: بدء دخول الطلاب لحرم اللجان من الساعة 8 وربع، وتسليم كراسة الإجابة قبل الامتحان بـ5 دقائق، مع ضبط أي طالب يروج للامتحان على جروبات الغش خلال دقيقتين فقط.

وأكد زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن انطلاق امتحانات الثانوية العامة للطلاب في المواد غير المضافة للمجموع غدًا، محذرًا الطلاب من اصطحاب «الموبايل، الساعة الذكية، الورق الأبيض، التابلت، الأجهزة الإلكترونية، السماعات... وغيرها».

وأشار زلطة إلى أنه يتم عمل محضر للطالب ويستكمل الامتحان، ويبلغ بنتيجة التحقيق عقب انتهاء الامتحان، معلقًا: تم إطلاق حملة توعوية للطلاب بضرورة عدم محاولة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

وتابع زلطة قائلًا: كل جروبات الغش المرصودة تم تسليمها للجهات المعنية، مع توافر كاميرات المراقبة، وكشفها من خلال العمليات بالوزارة، وتم توجيه المراقبين بالتعامل مع الطلاب بهدوء، زيادة على مراجعة أعمال الصيانة للجان وتوفير مراوح ومبردات داخل اللجان.

وحول نظام الثانوية العامة الجديد، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن نظام الثانوية العامة الجديد المقترح يشمل 4 مسارات: المسار الطبي، المسار الهندسي، مسار العلوم الإنسانية، ومسار الذكاء الاصطناعي، منوهًا أن كل مسار سيتضمن 4 مواد دراسية تتناسب مع طبيعة التخصص، منها مادتان مؤهلتان للالتحاق بكليات معينة مع مادتين أساسيتين، لتساعد الطلاب في التخصص بالقطاع المناسب لهم.

واختتم قائلًا: الوزارة تتعاون حاليًا مع وزارة التعليم العالي لإعداد ووضع معايير وخطة العمل للنظام الجديد، على أن يتم عقد حوار مجتمعي موسع قبل إقرار النظام الجديد، لإجراء التعديلات المناسبة، ثم يتم عرض الخطة على مجلس الوزراء ومجلس النواب في المرحلة الأخيرة قبل التطبيق بعد إصدار القانون.