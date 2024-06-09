بلينكن يصل إلى إسرائيل غدًا ويلتقى جانتس ونتنياهو ومسئولين آخرين

أكدت "أكسيوس"، ونقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى إسرائيل غدًا ويلتقي جانتس ونتنياهو ومسئولين آخرين، وذلك خلال نبأ عاجل.

وأعلن بن جفير، أنه قدّم طلبًا لـ نتنياهو للانضمام إلى مجلس الحرب بدلًا من جانتس وآيزنكوت، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

فيما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية أن قرار جانتس الخروج من الحكومة صائب.

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على استقالة بيني جانتس، قائلًا: "هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن المعركة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى".

وأضاف: "بابي سيظل مفتوحًا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا".