ما هى نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ اتفاق الهدنة؟

كشف الكاتب الصحفي بلال الدوي نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل على مقترح تنفيذ هدنة في غزة ووقف إطلاق النار.

وقال "الدوي" خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن نقطة الخلاف كانت حول مصطلح "وقف دائم لإطلاق النار" مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يريد الوقف الدائم.

وأضاف: "نتنياهو يريد بعد المرحلة الأولى من الاتفاق يتم الجلوس على مائدة المفاوضات وبحث كيفية الاستمرار في المرحلة الثانية من عدمه بين الطرفين".

وتابع: "ممكن طرف يقول أنا لا أريد الاستمرار في المفاوضات ويكتفي بتنفيذ المرحلة الأولى فقط وأخذ الرهائن الأحياء".