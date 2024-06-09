الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معهد التخطيط يناقش فرص تحويل مصر لمقصد سياحى رائد دوليًا وإقليميًا

معهد التخطيط القومى
معهد التخطيط القومى

ناقش معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فرص وتحديات تعزيز نمو قطاع السياحة، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية تنافسية يمكن أن تضعها ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية عالميًا.

زيادة مساهمة القطاع السياحي

وتطرقت المعهد، ضمن ورقة بحثية أعدتها الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، إلى رؤية تعزيز أداء القطاع السياحي في مصر في إطار السياحة المستدامة ليصبح مقصدًا سياحيًا رائدًا إقليميًا ودوليًا، بما يمكن من زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، وذلك من خلال تحليل أوضاع صناعة السياحة العالمية توجهاتها المستقبلية، وتحليل أوضاع القطاع السياحي في مصر ومؤشرات التعافي، وأوضاع تنافسية القطاع عالميًا وإقليميًا، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وتحديد الأولويات من خلال طريقة اتخاذ القرارات متعددة المعايير باستخدام عملية التحليل الهرمي، وصولًا إلى صياغة محاور الرؤية المقترحة.

توافر المقاصد السياحية 

وأشار المعهد إلى أن نقاط الضعف تحتل الأولوية للاستهداف تليها نقاط القوة ثم الفرص والتحديات، وفيما يتعلق بالوزن النسبي الإجمالي للعناصر المختلفة جاء ضعف الانفتاح العالمي وضعف بيئة الأعمال في الأولوية، يليه الثروات التاريخية والثقافية والطبيعية، وضعف أطر الحوكمة القطاع السياحى، وتوافر المقاصد السياحية للأربعة مواسم السياحية وتنوع أنماط السياحة، والزيادة المضطردة في أسواق الطلب السياحي عالميًا، وتباطؤ التحول الرقمي وضعف جاهزية بنية تكنولوجيا البيانات والمعلومات والاتصالات.

تحسين جودة المنتج السياحى

وأوضح أن تعزيز دور القطاع السياحي يتطلب العمل على عدة محاور كتعزيز البيئة الداعمة لأداء القطاع السياحي، ورفع كفاءة وفاعلية جهود التسويق والترويج، إلى جانب تحسين جودة المنتج السياحي في إطار ثلاثة محاور فرعية وهي: عناصر الجذب الحضارية والثقافية والترفيهية، ووكالات السفر والسياحة وأخيرًا عناصر الإقامة.

معهد التخطيط وزارة التخطيط القطاع السياحي السياحة المقاصد السياحية

مواد متعلقة

وزيرة التخطيط تشارك في جلسة "توسع تجمع البريكس"

التخطيط: نستهدف زيادة مشاركة المرأة لـ30% فى مجالس الإدارة بحلول عام 2026

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية