الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصواء الخلالى: الإعلام المصرى فى صدارة تغطية أحداث قطاع غزة

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم الأحد من برنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الإعلام المصري في صدارة تغطية أحداث قطاع غزة.

ونوهت قصواء الخلالي، أن كل ما جاء عن الموقف المصري في الإعلام الغربي محض افتراء وتحريض، مشيرة إلى أن مصر قدمت ما عليها ودائمًا ما تقف بجانب الأشقاء في فلسطين، سواء سياسيًا أو شعبيًا.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.

قصواء الخلالي قطاع غزة غزة الإعلام المصري في المساء مع قصواء سي بي سي

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