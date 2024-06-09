مايا مرسى تكرم أسرة الفيلم التسجيلى "رفعت عينى للسما"

كرّمت د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ود.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أسرة فيلم "رفعت عيني للسما" بعد حصوله على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الحالية رقم 77.

جاء ذلك فى ختام فعاليات إطلاق برنامج "تمكين" المرأة، الذى أطلقه المجلس ووزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وحكومتى إيطاليا وإسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأعربت مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم وحصوله على الجائزة ليكون بذلك أول فيلم مصرى يفوز بالجائزة منذ تأسيسها، مشيدة بفكرة العمل الذي يتناول قصة مجموعة من الفتيات يعملن على إحياء الفلكلور الشعبى الصعيدي فى قريتهم بمحافظة المنيا من خلال مسرح الشارع ودورهم في تسليط الضوء على العديد من القضايا الهامة مثل الزواج المبكر والعنف الأسرى وتعليم الفتيات وغيرها من القضايا الهامة.

وتضمن التكريم تقديم شهادات تكريم لمخرجي الفيلم ندى رياض وأيمن الأمير، وأبطال فريق مسرح بانوراما برشا بالصعيد (ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق)، تقديرًا لجهودهم وفخرًا بعملهم الفني "رفعت عيني للسما".

برنامج "تمكين" المرأة المصرية

فيما شاركت د.مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في فعالية إطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية الذى يطلقه المجلس ووزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى وحكومتى إيطاليا وإسبانيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بمصر، والسفير الفارو ايرانزو سفير إسبانيا في مصر، والسفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة كريستين عرب، الممثلة القطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد جيرمين هوبكنز، الممثل القطري ليونيسف، والسيدة جيرمين حداد المسئولة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور مارتينو ملي رئيس التعاون الإيطالي في مصر، والسيدة إيفا سواريز ليوناردو رئيس التعاون الإسباني في مصر، وبعض موظفي المجلس القومي للمرأة.

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذه الشراكات وتكاتف الجهود تسهم في تبادل الخبرات والنجاحات دائمًا، ما يسفر عن نتائج مثمرة، وهو ما شهدناه يتحقق بالفعل في العديد من البرامج والمشروعات السابقة.