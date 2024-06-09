ريتاج صائدة بطولات الكاراتيه: «أحلم بميدالية أوليمبية»

رغم أنها لم تتجاوز 10 سنوات من عمرها حصدت الكثير من الميداليات والبطولات فى لعبة الكاراتيه، حتى إن مدربيها تنبأوا لها بمستقبل باهر، وإنها ستكون من أبطال العالم المنتظرين.

إنها الطفلة ريتاج محمد، ابنة منطقة المطرية فى القاهرة، التى حصدت 8 ميداليات فى أولى سنوات العمر، وأصبحت بطلة الجمهورية فى الكاراتيه، وتحلم بالوصول إلى العالمية.

وقالت «ريتاج»، لـ«الدستور»: «بدأت لعبة الكاراتيه فى سن صغيرة، لم أكن أتجاوز وقتها 5 سنوات، وعشقتها للغاية، وكان لأهلى الدور الأكبر فى دعمى وتشجيعى».

وأضافت: «شاركت فى الكثير من البطولات، وحققت العديد من الجوائز والبطولات، وأطمح فى تحقيق المزيد. كما أننى أحلم بالانضمام إلى نادى الأهلى ومنتخب مصر، وتحقيق ميدالية أوليمبية، ورفع اسم بلدى فى منصات التتويج العالمية».