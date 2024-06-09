الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العاملون بمعبر رفح يتضامنون مع قصواء الخلالى لدفاعها عن القضية الفلسطينية

مراسل قناة cbc
مراسل قناة cbc

كشف مراسل قناة cbc عن الأوضاع في قطاع غزة من أمام معبر رفح، حيث أكد أن وسط قطاع غزة شهد قصفًا شديدًا من قبل الطائرات العسكرية الإسرائيلية.

وأضاف، خلال رسالة على الهواء لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه في اليوم الـ247 من العدوان الإسرائيلي، الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم في قطاع غزة 8 مجازر، أسفرت عن 283 شهيدًا، بالإضافة إلى 814 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن العاملين بمعبر رفح يتضامنون مع قصواء الخلالي لدفاعها عن القضية الفلسطينية.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، أهم القضايا المحلية والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.

مراسل في المساء مع قصواء في المساء مع قصواء قطاع غزة غزة سي بي سي الطائرات العسكرية الإسرائيلية

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