الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شعراء وجوائز".. احتفاء من نوع خاص بالشعر بالمجلس الأعلى للثقافة (صور)

جانب من الأمسية الشعرية
جانب من الأمسية الشعرية "شعراء وجوائز"

بدأت، مساء الأحد، فعاليات الأمسية شعرية "شعراء وجوائز" التي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها د.يوسف نوفل؛ لتكريم الشعراء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية فرع الشعرلعام 2024 ومسابقة لجنة الشعر، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة التي أدارها الشاعر أحمد حسن، عضو لجنة الشعر، وبمشاركة الشاعر عماد غزالي، عضو لجنة الشعر ورئيس لجنة تحكيم المسابقة، الدكتور عادل ضرغام، عضو لجنة الشعر.

فى البداية، قال الشاعر عماد غزالى إن مسابقة الشعر هى محاولة مستمرة لالتقاط أصحاب المشروعات الشعرية البازغة، لافتا أن البعض من الفائزين بالمسابقة من توجه نجمه ومن توقف عن الابداع مكتفيا بلحظة الفوز.

ووجه غزالى ضمن فعاليات الأمسية الثقافية الشعرية "شعراء وجوائز"، والتي تنظمها لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور يوسف نوفل؛ وذلك لتكريم الشعراء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية وجائزة لجنة الشعر لعام 2024، بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، التهنئة للفائزين بالجائزة، وبجوائز الدولة التشجيعية فرع الشعر.

وقال د.عادل ضرغام، عضو لجنة الشعر، إن جوائز الشعر والمسابقات سواء في شعر العامية أو الفصحي او النقد، وكذلك الحديث عن الجائزة وما تصنعه الجائزة في الحاصل عليها أو في اللذين لم يحصلوا عليها حديث مهم، معتقدا انه عندما يكرم شخصًا يكون بمثابة تقريبًا له من روحه ونفسه، وهو جانب من الجوانب التى تتعلق بالجائزة.

واضاف"ضرغام" ضمن فعاليات الأمسية الثقافية الشعرية "شعراء وجوائز"، أن الجائزة بالأساس هي دعوة ممتدة للإضافة وللعمل، لافتا أن هناك أعمال لم تفز بالجائزة ولكن هذا لا يمنع كون أعمالهم اقتربت من الفوز لجودتها.

تكريم الفائزين في مسابقة الشعر والدولة التشجيعية

وكرم كل من الدكتور يوسف نوفل، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وائل حسين، رئيس الإدارة المركزية لشئون الشعب واللجان الثقافية بالمجلس، الفائزين في مسابقة الشعر التي نظمتها لجنة الشعر بالمجلس، وجائزة الدولة التشجيعية فرع الشعر لهذا العام بتقديم الأوسمة لهم، ومناقشة بحوثهم التي فازوا عنها؛ كل من:" الشاعر أحمد إمام - الناقد حمزة العزوني - الشاعرة ريم أحمد المنجي - الناقد عبد النبي عبادي - الشاعر عيد تايب - الشاعر محمد رفاعي - الشاعر محمد عرب صالح - الشاعر محمود بلال - الشاعر محمود وجيه - الناقدة هبة رجب شرف الدين - الشاعرة هناء الوصيف".

المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة التشجيعية شعراء وجوائز الشعراء مسابقة لجنة الشعر فرع الشعر

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بدء فعاليات أمسية "شعراء وجوائز" لتكريم الفائزين بـ"الأعلى للثقافة"

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