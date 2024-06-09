منتخب تونس يسقط فى فخ التعادل مع ناميبيا فى تصفيات كأس العالم

سقط منتخب تونس في فخ التعادل السلبي مع نظيره الناميبي في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

ويعد هذا هو التعادل الأول لمنتخب تونس، بعد أن حقق الفريق 3 انتصارات متتالية في الجولات الثلاثة الأولى من مشوار تصفيات كأس العالم.

كان منتخب ناميبيا قد سجل هدفًا في الدقيقة 14 لكن تم إلغاؤه بداعي وجود خطأ ضد الحارس التونسي بشير بن سعيد.

وارتفع رصيد منتخب تونس بعد هذا التعادل إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة فيما جاء منتخب ناميبيا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جواره منتخبات غينيا الاستوائية وناميبيا وليبيريا ومالاوي وساوتومي.

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