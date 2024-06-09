الأنبا بضابا يترأس تدشين كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أنطونيوس بأبوشوشة

دشن الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، كنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس بابوشوشة - أبوتشت.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين، المذبح الرئيسي للكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أنطونيوس ومذبح آخر علي اسم القديس العظيم مار مينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح آخر علي اسم رئيس الملائكة الجليل ميخائيل والشهيد العظيم مار جرجس الروماني.

وشمل التدشين أيضًا أيقونة البانطوكراتور (حضن الأب) وحامل الأيقونات ومجموعة من الأيقونات.

وكما قام نيافته عقب صلاة الصلح بترقية القس بولس نظير كاهن الكنيسة إلى رتبة القمصية، بمشاركة لفيف من الأحبار الأجلاء أعضاء المجمع المقدس، الانبا ويصا مطران البلينا وتوابعها، والانبا بيمن مطران نقادة وقوص وتوابعها، والانبا يواقيم أسقف عام إسنا وارمنت، وبعض الاباء الكهنة من إيبارشية دشنا، وإيبارشية البلينا، وإيبارشية نجع حمادي، وإيبارشية إسنا وارمنت، وإيبارشية منفلوط.

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