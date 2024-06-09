الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 كيانات تعليمية وهمية تنصب على المواطنين

أجهزة الأمن - ارشيفية
أجهزة الأمن - ارشيفية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 كيانات تعليمية وهمية حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان – أكلاشيه – كتب دراسية مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية – مطبوعات دعائية – مجموعة من كشوف بيانات الدارسين – ماكينة إلكترونية لسداد المصروفات – طابعة ألوان - جهاز حاسب آلى "لاب توب" بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( شخصين) بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص" - كائنان بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، لمنح شهادات فى عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الشهادات والإستمارات والكتب منسوبة لبعض الهيئات الحكومية والشركات العالمية).

وفي السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (شهادات مزورة – 2 أكلاشية - عدد 3 دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من الكروت الدعائية الخاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والشركات الكبرى -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات المزورة – عدد من بيانات الدرجات بأسماء مختلفة منسوب صدورها للكيان - 2 أكلاشية - عدد من إستمارات قيد  بأسماء بعض الدارسين – مجموعة من صور المستندات الخاصة بالكيان – عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان – مجموعة من المطبوعات الدعائية - عدد 2 دفتر تحصيل نقدية – عدد من الكتب مجهولة المصدر – جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").

اجهزة الامن تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاموال العامة إدارة كيان تعليمي نصب والاحتيال موقع التواصل الاجتماعي دورات تعليمية

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