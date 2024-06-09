عرض 3 أفلام روائية قصيرة فى نادى السينما المستقلة الثلاثاء

يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش فعالياته، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 يونيو بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كلًا من الفيلم الروائى القصير: "فرصة تانية إخراج إبرام سمير الذي يتناول قصة علاء الذى لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه، ويقرر أن يثبت لنفسه وللآخرين بقدرته على الوصول إلى هدفة".

والفيلم الروائى القصير: "اثنين ونصف إخراج عصام حيضر الذي يتناول قصة شاب يقضى وقتًا مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلاتحقق بالشكل المألوف".

إضافة إلى عرض فيلم روائى قصير: بقعة سودة إخراج: أحمد شمس والذي يتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجيه سؤال له من إحدى الفتيات التى أعجب بها عن عمله.

ومن المقرر أن تقام عقب عرض الأفلام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي، ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.