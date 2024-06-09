الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لليوجا

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

شهد اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه بركاش كومار المستشار الثقافي لسفارة الهند بجمهورية مصر العربية، مراسم الاحتفال السنوي باليوم العالمي لليوجا، والذي نظمته سفارة الهند بالقاهرة وأقيم بمقر نادي المواني التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تفاصيل الاحتفالية 

وفي كلمته التي ألقاها السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نقل تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية لجميع الحضور في الاحتفال، مُرَحِبًا بهم على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأشاد كامل بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والهند حكومة وشعبًا، وأواصر المحبة والإخاء التي تربط بين الشعبين منذ فجر التاريخ، وأعرب عن سعادته بإقامة الاحتفالية على أرض الإسماعيلية والتي تتشرف بإقامة العديد من المهرجانات الدولية والاحتفالات من مختلف الدول على أرضها، مؤكدًا أن الإسماعيلية بكامل أجهزتها التنفيذية تدعم النشاطات الرياضية والفنية والثقافية المختلفة بصفة عامة ودائمًا ما تسعد باستضافة المؤتمرات والاحتفالات من جميع دول العالم.

ومن جانبه عبَّر المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة، في كلمته خلال الاحتفال، عن شكره لمحافظة الإسماعيلية وقياداتها والتعاون المثمر والبناء لاستضافة مهرجان اليوجا العالمي في واحدة من أعرق المدن المصرية والذي تحتفل به عواصم العالم المختلفة منذ أن اقترحته الهند وأيدته ١٧٧ دولة، مشيرًا إلى أن رياضة اليوجا تُعد أحد أقدم العلوم الإنسانية والتي تحقق التناغم بين الجسم والعقل.

وخلال الاحتفالية تم عرض كلمة لوزيرة خارجية الهند، وقدم عدد من خبراء ومتخصصي رياضة اليوجا عدد من العروض وعرض المهارات الأساسية، وكيفية التغلب على التوتر وسهولة التنفس والاسترخاء.

كما تم تكريم اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نيابة عن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إيهاب صلاح وكيل وزارة الشباب وللرياضة بالإسماعيلية.

ويذكر أنه قد أعلنت الأمم المتحدة عام ٢٠١٤، يوم ٢١ يونيو يومًا عالميًا لليوجا، باعتبارها رياضة بالغة القدم ذات فوائد شاملة، ولأنها تتوافق مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة.

كما أن اليوجا تُعد أحد أهم الصادرات الثقافية للهند حيث يمارسها الملايين حول العالم، كما أنشأت الحكومة الهندية وزارة لليوجا بهدف تعزيز وتنشيط تلك الرياضة القديمة، واعترافًا بشعبيتها العالمية.

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