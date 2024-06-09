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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محمود حميدة يقرأ شعر صلاح عبد الصبور (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرأ الفنان الكبير محمود حميدة قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور خلال فعاليات أمسية "صلاح عبد الصبور.. حضور متجدد" التي بدأت  قبل قليل بصالون أحمد عبد المعطي حجازي ببيت الشعر ــ  بيت الست وسيلة وذلك احتفالاً بذكرى ميلاد صاحب الناس في بلادي، وذلك في حضور لفيف من المثقفين ورواد صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.

محمود حميدة: لم أتردد في المشاركة في احتفال عبد الصبور

وقال حميدة: لم أتردد في المجى وقراءة شعر صلاح عبد الصبور، ولكن أخشي ما أخشاه أن هناك بعض الاضطراب في قراءة الشعر، وهل ستصل المعاني للمتلقي كما يجب،  وعلي العموم قال قائل أن اللغة العربية أوسع بكثير.

ومما قرأه محمود حميدة من أشعار صلاح عبد الصبور:
صنعت لك
عرشا من الحرير مخملي
وجدته من صندلي ومسندين تتكئ عليهما
ولجة من الرخام
جلبت من سوق الرقيق
قينتين
قطرت من كرم الجنان
جفنتين
علقته في كوة من جانب الجدار
وظله الغريب
والليل قد راح وما قدمت انت زائري الحبيب
هدمت ما بنيت
اضعت ما اقتنيت
خرجت لك
علي اوافي محملك
اسائل الرواد عن ارضك الغريبة الرهيبة
وظلالك خيمة سوداء
ومن اراد ان يعيش فليمت شهيد عشق
انا هنا ملقي علي الجدار
وقد دفنت في الخيال قلبي الوديع
وجسمي الصريع

صلاح عبد الصبور محمود حميدة أشعار صلاح عبد الصبور أحمد عبد المعطى حجازي بيت الشعر العربي

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