ذباب إلكترونى.. أحمد موسى: العدوان على غزة كشف التحالف الإخوانى الصهيونى

قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج الشائعات والأكاذيب لتشويه دور مصر في القضية الفلسطينية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “هناك لجان من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يعلقون على منشوراتي عبر منصة إكس”، معقبًا: "خوفتني؟.. ولا شيء، هؤلاء هم ذباب إلكتروني، ولجان موظفة لخدمة التنظيم، والعدوان الصهيوني على غزة كشف التحالف الإخواني الصهيوني سويًا".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: “لماذا لا يذهبون عند السفارات الأمريكية والإسرائيلية؟”، موضحًا أنه تحدث وقال: من لا يرى الطرق والمشروعات التي تنفذ؟؛ لا ينكر ذلك إلا جاحد أو مغيب" ولكنهم ردوا عليَّ وقالوا: “هى الطرق هتأكلك؟، ولم أرد؛ لأن كل شيء نفذ نحن في احتياج إليه”.

وأوضح أن التنظيم الدولي للإخوان يستهدف تشويه صورة مصر، وذبابهم الإلكتروني يبثون الأكاذيب ضد الدولة.