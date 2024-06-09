الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ذباب إلكترونى.. أحمد موسى: العدوان على غزة كشف التحالف الإخوانى الصهيونى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية تروج الشائعات والأكاذيب لتشويه دور مصر في القضية الفلسطينية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “هناك لجان من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية يعلقون على منشوراتي عبر منصة إكس”، معقبًا: "خوفتني؟.. ولا شيء، هؤلاء هم ذباب إلكتروني، ولجان موظفة لخدمة التنظيم، والعدوان الصهيوني على غزة كشف التحالف الإخواني الصهيوني سويًا".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، قائلًا: “لماذا لا يذهبون عند السفارات الأمريكية والإسرائيلية؟”، موضحًا أنه تحدث وقال: من لا يرى الطرق والمشروعات التي تنفذ؟؛ لا ينكر ذلك إلا جاحد أو مغيب" ولكنهم ردوا عليَّ وقالوا: “هى الطرق هتأكلك؟، ولم أرد؛ لأن كل شيء نفذ نحن في احتياج إليه”.

وأوضح أن التنظيم الدولي للإخوان يستهدف تشويه صورة مصر، وذبابهم الإلكتروني يبثون الأكاذيب ضد الدولة.

جماعة الإخوان الإرهابية القضية الفلسطينية أحمد موسى

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم منطقة الفارعة الفلسطينية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية