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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينى جانتس: الواقع ليس سهلًا والحرب ستستمر سنوات ولا أضمن انتصارًا سهلًا

بيني جانتس
بيني جانتس

قال بيني جانتس، عضو الكنيست الإسرائيلي، إن الوضع سييء جدًا في غرفة اتخاذ القرار في إسرائيل، وقرار الخروج من الحكومة صعب جدًا".

وأضاف، خلال كلمة بمؤتمر صحفي "لا أضمن لكم انتصارًا سريعًا وسهلًا، ولكن يجب أن تصل إسرائيل إلى انتصار حقيقي وليس فقط البقاء في الحكم".

وتابع: "الانتصار الحقيقي هو تغيير الخيارات وسلم الأولويات في الدولة، والواقع ليس سهلًا، والانتصار الحقيقي هو عودة المحتجزين".

وشدد جانتس على أنه يجب تحقيق نصر عسكري يؤدي إلى انهيار حماس، قائلًا: "الواقع ليس سهلًا والحرب ستستمر سنوات ولا أضمن انتصارًا سهلًا".

بيني جانتس الكنيست الإسرائيلي إسرائيل الحرب تننياهو

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