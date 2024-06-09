الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا

محافظ الفيوم يعتمد
محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غدًا الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، بالقاعة الملحقة بمكتبه، في تمام الساعة ٣  مساء.

نتيجة الشهادة الإعدادية 

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم في انتظار موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 خاصة بعد ظهور النتيجة في مختلف محافظات الجمهورية. 

ويستطيع الطالب الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة وستظهر فورًا.

محافظ الفيوم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى الشهادة الاعدادية

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