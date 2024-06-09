محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا

يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غدًا الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/ 2024، بالقاعة الملحقة بمكتبه، في تمام الساعة ٣ مساء.

نتيجة الشهادة الإعدادية

يعيش طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الفيوم في انتظار موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني في امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2024 خاصة بعد ظهور النتيجة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستطيع الطالب الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، وإدخال الاسم ورقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة وستظهر فورًا.