خطوات حجز موعد فى الشهر العقارى 2024

يبحث الكثيرون عن خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2024 بالتفاصيل، عبر محرك البحث جوجل للتيسير عليهم بدلًا من التزاحم في مقرات الشهر العقاري لإنهاء خدمات التوثيق الخاصة عن طريق حجز موعد محدد.

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2024

أعلنت وزارة العدل عن أنه في إطار التحول الرقمي الذي تشهده مصر، وتنفيًذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إدخال النظم المميكنة على أنظمة الشهر العقاري تيسيرًا على المواطنين المتعاملين، وتم إدخال الخدمات المميكنة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق وعمل مكاتب شهر عقاري مميكنة، ومكاتب أمامية في المحاكم لإنهاء كافة الأوراق والدعاوي الخاصة بالمواطنين.

بالتفاصيل.. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري

يمكن للمواطن حجز في موعد للشهر العقاري من خلال تحميل تطبيق “أرغب في عمل توكيل”، والذي أتاحته وزارة العدل خلال السنوات الماضية على الهواتف المحمولة، فيقوم المواطن بالبحث وتنزيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل” وبعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الخاصة به.

وبعد فتح التطبيق يقوم المواطن بإدخال البيانات الخاصة به والرقم القومي والمكتب الذي يحتاج لعمل توكيل فيه، فيقوم التطبيق بتحديد المكتب وحجز موعد يمكن من خلاله الذهاب إلى مصلحة الشهر العقاري والمكتب الذي تم تحديده لإنهاء الخدمة الخاصة به في دقائق.

كما يقوم التطبيق بإظهار المكاتب المتواجدة بمحيط المكان، حيث يشمل التطبيق أرغب في عمل توكيل قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق على الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناء على بيانات مؤكدة.

كما يمكن للمواطن بعد تثبت التطبيق علي الهاتف الخاص به الدخول على الصفحة الرئيسية وبعدها تظهر له عدة اختيارات يضغط على حجز موعد في الشهر العقاري.