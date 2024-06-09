الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد شردى: العالم مصدوم من مجزرة النصيرات الوحشية

الإعلامي محمد شردي
الإعلامي محمد شردي

علّق الإعلامي محمد شردي على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة.

وقال "شردي" حلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" إن المجزرة الإسرائيلية في النصيرات راح ضحيتها 274 شهيدًا وحوالي 700 مصاب، منهم حالات بالغة الخطورة بسبب الهجوم الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن العالم كله مصدوم من استمرار وحشية إسرائيل ونتنياهو واستمرار دعم البيت الأبيض لهذه الوحشية، موضحًا أن البيت الأبيض هو المسئول الأول عن دعم إسرائيل ونتنياهو.

محتجون أمام البيت الأبيض يصفون “بايدن” بالكاذب

وتابع: "حدثت وقفات احتجاجية أمام البيت الأبيض، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها أنت كذاب يا بايدن".

وأردف: "كانت هناك توقعات بأن عملية تحرير 4 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ستبرر قتل 274 فلسطينيًا، لكن هذا الأمر لم يحدث" مؤكدًا أن إسرائيل تحتل أرض فلسطين ومسئولة عن أرواح المدنيين الفلسطينيين الذين تقتلهم يوميًا.

إسرائيل مجزرة النصيرات غزة الإحتلال الإسرائيلي بايدن محمد شردي الحياة الحياة اليوم

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