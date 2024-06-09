أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر خلال 2024

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها توقعات ليلى عبد اللطيف الجدل، خاصة فيما يتعلق بمصر، واعتادت ليلى عبد اللطيف توقع الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث والتنبؤ بها والاعلان عنها مما جعل تصريحاتها مثيرة للجدل، ومدعاة للخوف والقلق، خاصة أن أغلبها يحدث.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2024

وأكدت عبد اللطيف في آخر تصريحات لها أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر عابرة وسوف تنتهي بحلول منتصف 2025، وسيحدث انتعاش في الأسواق وتراجع في أسعار السلع الغذائية، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة االتي سيعلن عنها خلال أيام ستكون حكومة فاعلة تنجح في أداء مهمتها في الداخل وفي الخارج.

وقالت ليلى إن منطقة رفح سوف تشهد حدثًا مهمًا، وأن هناك دعم لمصر من قطر ومن دول أوروبية يدر عليها المليارات، مع توقعات بحدوث اشتباكات ثانية بين مصر واسرائيل على الحدود على أن تكون للجيش المصري الغلبة في النهاية.

أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف عن مصر

وتوقعت ليلى وفاة شخصية سياسية بارزة ، وحدوث زلزال أو كارثة طبيعية في مدينة ساحلية بالقرب من الإسكندرية تتجه إليها جميع الأنظار ووسائل الإعلام، وقرار عاجل من الرئيس السيسي بتحرك النيابة العامة المصرية تجاه قضية رشوة أو فضيحة مالية.

وأشارت ليلى عبد اللطيف إلى اتمام الطلاق رسميًا بين هنادي مهنى وأحمد خالد صالح بعد شائعات الإنفصال بينهما، قصة حب جديدة لياسمين عبد العزيز وعمل فني يجمع بينها وبين زوجها السابق أحمد العوضي ، وأن أزمة الكهرباء التي تمر بها مصر حاليًا هي أزمة عابرة من المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام الحالي 2024 كما توقعت رحيل شخصية فنية شهيرة يتأثر الجمهور برحيلها.