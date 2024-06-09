الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمعطى حجازى يقرأ قصيدته فى صلاح عبدالصبور بمناسبة ذكراه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قرأ الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي قصيدته في ذكرى ميلاد الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور، والتي جاءت تحت عنوان الرجل والقصيدة، وجاء فيها:

إلي صلاح عبدالصبور
ما حيلتي وخطاي أقصر من خطاك
تروح مستبقا فتسبقني وتنأي ثم لا ألقاك إلا في نهايات الطريق
وعليك من ذكري المغامرة افتضاح فاتن وعليك أصوات وألوان قطوف من بواكير الخليقة أو رؤي مما تزخرف فيك ألسنة الحديد
وأنت تبعث من رمادك طيبا وتعود للمقهي فتشرب كأسنا وتموت
هل هو موتك المنشود أم موت القصيدة مشتهاك
وكلاهما متبرج لرفيقه وكلاكما منتفض علي طرف السرير، وأنت تبحث في صباها دون جدوي عن صباك.

صلاح عبدالصبور.. حضور متجدد

جاء ذلك خلال  فعاليات أمسية "صلاح عبدالصبور.. حضور متجدد" التي بدأت  قبل قليل بصالون أحمد عبد المعطي حجازي ببيت الشعر ــ  بيت الست وسيلة، وذلك احتفالا بذكرى ميلاد صاحب الناس في بلادي، وذلك في حضور لفيف من المثقفين ورواد صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي.

يشارك في الصالون الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة فاطمة الصعيدي، ويلقي الفنان محمود حميدة عددا من قصائد الشاعر الراحل، ويدير الصالون الشاعر الكبير أحمد عنتر مصطفى.

وقال عنتر مصطفي في تقديمه للصالون: "تهنئة منا جميعا بعيد ميلاد أحمد عبدالمعطي حجازي الذي حل منذ أربعة أيام، هذه ليلة فارقة من ليالي شعرنا العربي الذي تجاوز عمره ١٦ قرنا كان فيها ولا يزال فنا عظيما".

أضاف: نحتفي باثنين من رواد حركة الشعر، كانت هذه اللية مخصصة للاحتفال بالعيد التسعين لأحمد عبدالمعطي حجازي وحين طرح الأمر عليه لفت أنظارنا إلي مرور ذكري ميلاد صلاح عبدالصبور وأبي إلا أن يحتفل بحضور عبدالصبور المتجدد.

تابع: بتاريخ ١١ ديسمبر ٩٢ نشرت السفير اللبنانية تقريرا مطولا عم مهرجان في بيروت عن رحيل الشاعر أمين نخلة ودعي حجازي وأنشد شعرًا وقصيدة بعنوان "لك الخلود".

حجازي صلاح عبد الصبور محمود حميدة أحمد مجاهذ أحمد عبد المعطى حجازي

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