كارلوس ألكاراز بطلًا لـ"رولان جاروس" بفوزه على زفيريف

تُوج الإسباني كارلوس ألكاراز بطلًا لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس للمرة الأولى في مسيرته، وذلك بعد الألماني ألكسندر زفيريف بثلاثة مجموعات مقابل هدفين في المباراة النهائية التي جمعتهما والتي استمرت 4 ساعات و20 دقيقة.

الإسباني ألكاريز المصنف الأول عالميًا أنهى المجموعة الأولى بـ6 أشواط مقابل 3 في زمن قدره 43 دقيقة.

أما في المجموعة الثانية، فنجح زفريف في العودة وتحقيق الانتصار بستة أشواط مقابل هدفين في زمن قدره 53 دقيقة.

أما في المجموعة الثالثة فواصل زفريف تألقه بالفوز بـ7 أشواط مقابل 5 في ساعة و6 دقائق.

وعاد ألكاراز ليعادل النتيجة بفوزه في المجموعة الثانية بـ6 أشواط مقابل شوط في 41 دقيقة.

وفي المجموعة الأولى، فاز ألكاريز بـ6 أشواط مقابل شوطين في 57 دقيقة، ليحقق الانتصار واللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وصارك ألكاريز أصغر لاعب يفوز بـ3 بطولات جراند سلام في التنس في عمر 21 عامًا فقط.