قائمة أفلام عيد الاضحى 2024.. خلطة سينمائية بـ5 أفلام كوميديا وأكشن وخيال

ينتظر الجمهور المصري بلهفة شديدة طرح الأفلام السينمائية الجديدة والتي تشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024 والذي يشهد منافسة قوية وتنوع كبير في نوعية الأفلام والمطروحة ما بين الأكشن والكوميدي والفناتزايا والإثارة والتشويق.

أفلام عيد الأضحى 2024

ويعتبر موسم أفلام الأضحى 2024 من أقوى المواسم السينمائية التي تشهدها السينما المصرية ويمتاز هذا الموسم دائما بطرح أفلام سينمائية ضخمة خاصة وإنه يتزامن مع إجازة الصيف.

ويقدم “الدستور” للجمهور في السطور التالية خريطة أفلام عيد الأضحى 2024.

فيلم أهل الكهف

ويتميز فيلم أهل الكهف بأنه من الأعمال التي تعتمد على الخيال في قصتها ويعتبر تجربة سينمائية جديدة على السينما المصرية ويخوض بطولته عدد كبير من النجوم.

تدور قصة فيلم أهل الكهف حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم ويتفاجئوا بأنه مر 3 قرون من الزمن ليدخلو في صدمة كبيرة وصراع كبير، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، حمد وفيق، فتحي عبد الوهاب، هاجر أحمد، بسنت شوقي، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد فؤاد سليم، أحمد عيد، رشوان توفيق، جميل برسوم، أحمد بدير، صبري فوازـ مصطفى فهمي، ماجد المصري، خالد الصاوي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

في اطار من الأكشن والكوميديا لتستكمل مسيرة الأشقاء الأربعة الذين يقعون في أزمة جديدة تجعلهم يتحدون سويا من جديد وينافس بقوة خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024 فيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يحمل شعار “القاضية” ومن المتوقع أن يحقق هذا الجزء نجاحا كبيرا خاصة وإنه صور بإمكانيات ضخمة.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك في بطولته كل من أحمد عز، نسرين أمين، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد ممدوح، الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أسماء جلال، كريم عبد العزيز، إياد نصار، علي صبحي، ماجد الكدواني، سيد رجب والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج شريف عرفة.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية

فيلم عصابة الماكس

ويستكمل الفنان أحمد فهمي مسيرته الكوميدية بفيلم “عصابة الماكس” والذي يعد أبرز الأعمال الكوميدية الأكشن المشاركة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 وتدور قصته حول شخص يعتاد دائما على تنفيذ الأعمال الإجرامية والسرقة بمفردة دون الاستعانه بأي شخص حتى يجد نفسه أمام عملية كبيرة تستدعي استعانته بمجموعة من الأفراد ليساعدوه على إنجاز المهمة ليجد نفسه متورطا معهم بسبب تصرفاتهم التي سوف تؤدي لفشل العملية الإجرامية.

فيلم عصابة الماكس يشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أحمد فهيم، حاتم صلاح، محمد أسامة "أوس أوس"، هشام ماجد (ضيف شرف)، أحمد السقا (ضيف شرف)، حمدي الميرغني (ضيف شرف)، كريم فهمي (ضيف شرف)، محمد ثروت (ضيف شرف)، محمد لطفي والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

فيلم عصابة الماكس

فيلم جوازة توكسيك

ويستكمل الفنان بيومي فؤاد والنجمة ليلى علوي سلسلة الأفلام الثنائية التي جمعت بينهم الفترة الأخيرة بفيلم “جوازة توكسيك” والذي يناقش المشكلات الأسرية بين العائلات في مرحلة الاتفاق على الزواج لأولادهم.

ويشارك في بطولة فيلم “جوازة توكسيك” كل من ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، والفيلم من تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

فيلم جوازة توكسيك

فيلم اللعب مع العيال

وينضم لقائمة الأعمال الكويمية ضمن خريطة أفلام عيد الأضحى 2024 فيلم “اللعب مع العيال” بطولة النجم محمد عادل إمام والذي تدور أحداثه حول مدرس يتورط في نقله لإحدى مدارس المناطق الصحراوية ليجد نفسه أمام صراعات في التأقلم مع العادات والتقاليد لأهالية المنطقة ويتورط في مشكلات عديدة.

فيلم اللعب مع العيال يشارك في بطولته كل من حمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، دينا محسن "ويزو"، مصطفى غريب، حجاج عبد العزيز، سليمان عيد، بيومي فؤاد، محمود السيسي، وفاء السيد، هشام منصور.