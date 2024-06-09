الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: هناك قلق غربى أوروبى بسبب طلب الصين شراء معدات عسكرية

الدكتور عمار قناة
الدكتور عمار قناة

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن الصين موقفها تجاه الأزمة الروسية، واضح ويتسم بالحيادية الإيجابية، وعن المسار العسكري، فروسيا ليست بحاجة لزيادة ذخيرة السلاح لديها.

وأضاف "قناة" خلال استضافته ببرنامج "أحداث الساعة"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  هناك قلقًا غربيًا أوروبيًا بسبب طلب الصين شراء معدات عسكرية، وخاصة من روسيا.

ونوه أن الأسلحة التي استخدمتها روسيا في حربها مع أوكرانيا، هى مخزون من أيام الاتحاد السوفيتي، وهذا يدل على المخزون الكبير من الأسلحة لدى روسيا.

وأشار إلى أن أوروبا تعيش حالة عداء كبير مع روسيا، ودائمًا ما يروون بأن أي دولة تدعم أو تحسن علاقتها مع روسيا فهى عدو لهم، وهذا أمر غير صحيح، فالصين تسعى لتعزيز علاقتها بدول العالم أجمع.

وأكد أن البعض يعتقد بأن العلاقة بين روسيا والصين غير متوازنة، وهذا أمر جدلي منذ البداية ولكن في حقيقة الأمر الصين دولة كبيرة وقوية وما يهمها هو حماية مصالحها.

استاذ علوم سياسية معدات عسكرية اكسترا نيوز السلاح الدكتور عمار قناة

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