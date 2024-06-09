"صحة بني سويف" تكشف تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحي

تابعت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاستعراض خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.

ودعت وكيل وزارة الصحة للمتابعة خلال الاجتماع كل من الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية، والدكتور محمد الجبالى مدير الطب العلاجى، والدكتور محمود عمر مدير المستشفيات والرعاية العاجلة، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائى، والدكتور طارق عباس مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة منى ابو زيد مدير إدارة الصيدلة، والدكتورة رحاب عبد الغنى مدير الصيانه الطبية، والدكتورة هبه يحيي مسئول المتابعة.

تناول الاجتماع خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك من خلال محاور للوقاية والخدمات الإسعافية والرعاية الحرجة والعاجلة والمتابعة، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة الإدارات التى تابعت اجتماع وزير الصحة بوضع خطة التأمين الخاصة بكل إدارة ومتابعة التنفيذ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.